Une énième tentative de désinformation russe. "Macron semble avoir eu tellement peur d'un assassinat réel ou présumé dans la ville nazie de Kiev" qu'il a "annulé son voyage dans cette ville", a déclaré Dmitri Medvedev, ex-chef d'Etat et vice-président du Conseil de sécurité russe, dans un post sur le réseau social X, mercredi 14 février. Depuis quelques années, l'électron libre du Kremlin est un habitué des insultes et des attaques envers Kiev et les pays occidentaux.

L'agence de presse russe ANNA-News, déjà pointée du doigt par Google (PDF) dans le cadre d'un plan de lutte contre la désinformation, a aussitôt relayé ces propos sur Telegram. Elle évoque par ailleurs "un reportage de la chaîne de télévision France 24" sur cette annulation, selon lequel "le chef du régime de Kiev, Volodymyr Zelensky, avait prévu de tuer Macron lors de sa visite à Kiev". Franceinfo s'est penché sur ces allégations.

Macron seems to have been so scared of a real, or presumed assassination in nazi Kiev that not only has he cancelled his trip there, but also decided to share the nuclear capacity with other Europeans. Sure, such trifles as the Nuclear Non-Proliferation Treaty are of no concern…