VRAI OU FAKE : un sniper d'élite canadien est mort à Marioupol

Wali, considéré comme un redoutable tireur a été annoncé mort sur les réseaux sociaux par différents groupes pro-russes. Une rumeur qu'il a démontée plus tard en postant un message sur son compte et en dialoguant avec France 24 par visioconférence.

Ce sniper canadien s'est rendu en Ukraine pour combattre les forces russes. Sur les réseaux, on dit que c'est un as dans son domaine. Mais selon une rumeur, le célèbre tireur d'élite se serait fait tuer à Marioupol. Cette fausse information trouve rapidement de l'écho sur des pages pro-russes d'Afrique de l'ouest : "Wali, un mercenaire canadien, nommé sniper le plus dangereux du monde, peut tuer 40 personnes par jour. Il a été tué par les forces russes en 20 minutes après avoir commencé ses opérations à Marioupol". Un détail largement repris, censé ridiculiser le soldat. Les publications rivalisent d'anecdotes. Pour certains c'est un officier tchétchène qui a tué le Canadien. Selon un autre compte, c'est une snipeuse de l'armée rouge.

"Je n'étais pas à Marioupol"

Le 22 mars, Wali a démenti sa mort en publiant un message et une photo. "Je suis vivant. Pour preuve, me voici en position de super sniper tactique dans une piscine à boules. Les rumeurs comme quoi j'étais mort au combat étaient complètement ridicules", a-t-il écrit. Nos confrères des Observateurs de France 24 l'ont contacté il y a quelques jours : "Ici Wali qui vous parle. Contrairement aux rumeurs je ne suis pas mort au combat. Je n'étais pas à Marioupol. (...) Ils voulaient peut-être discréditer l'effort des volontaires comme moi". Se targuer de victoires même si elles sont fausses, une guerre de l'image où tous les moyens sont bons.