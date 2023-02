VRAI OU FAKE. Les vidéos faisant l'apologie de la junte militaire au pouvoir au Burkina Faso sont-elles réelles ?

Sur les réseaux sociaux, des vidéos faisant l'apologie de la junte militaire au pouvoir au Burkina Faso circulent. Les personnes qui y participent ne sont en fait que des avatars créés par le logiciel d'intelligence artificielle Synthesia.

Des vidéos circulant sur les réseaux sociaux font l'apologie de la junte militaire au pouvoir au Burkina Faso depuis l'automne 2022. Ces extraits circulent au Burkina Faso sur des groupes Whatsapp, comme l'ont confirmé des sources locales aux journalistes de France Télévisions. On en retrouve également la trace sur la page Facebook d'Ibrahima Maiga, un militant burkinabé suivi par près de 300 000 personnes. C'est un soutien de la junte militaire au pouvoir.

Des vidéos produites par un logiciel d'intelligence artificielle

Mais les personnes présentes dans ces extraits ne sont pas réelles. Comme des internautes l'ont fait remarquer, elles ont été créées par un logiciel d'intelligence artificielle. Et en effet, en allant sur le site du logiciel Synthesia, on voit bien qu'une de ces personnes est en réalité un avatar. C'est le cas pour l'ensemble des autres personnes. "Ces vidéos enfreignent nos conditions d'utilisation et nous avons identifié et banni l'utilisateur en question", a répondu Victor Riparbelli, président de Synthesia.