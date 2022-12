VRAI OU FAKE : les terres ukrainiennes sont-elles aux mains de multinationales étrangères ?

Alexis Jolly, députe RN, a déclaré que "des sociétés étrangères auraient acquis une très large partie des territoires cultivables de l'Ukraine". Qu'en est-l ?

Lors d'une commission à l'Assemblée nationale, un député RN, Alexis Jolly, a déclaré que "des sociétés étrangères auraient acquis une très large partie des territoires cultivables de l'Ukraine". Une loi sur la vente des terres agricoles ukrainiennes est bien entrée en vigueur en juillet 2021. Cependant, comme l'a rapporté l'AFP, seuls les citoyens ukrainiens, les collectivités territoriales et l'État peuvent acquérir ces territoires.

Des terrains loués

Les étrangers n'y sont pas autorisés. Ils peuvent toutefois en louer. En 2018, franceinfo a suivi un agriculteur français qui louait et exploitait 10 000 hectares de terre en Ukraine. Sur les 41 millions d'hectares de terres agricoles ukrainiennes, 2,5 millions sont loués, selon l'ONG Ukrainian Agribusiness Club. Le quatrième plus grand exploitant des terres agricoles du pays est un groupe américain, qui loue 300 000 hectares de terres. "Cargill, DuPont et Monsanto", que citait Alexis Jolly, font partie des grosses entreprises d'Ukraine dans le secteur de l'agriculture, mais ne se concentrent pas sur les terres agricoles et ne sont pas propriétaires de terrains.