Guerre en Ukraine : Kiev obtient plus d'un milliard d'euros de dons pour aider les Ukrainiens à passer l'hiver

La conférence internationale de soutien à l'Ukraine, organisée à Paris, a permis d'engranger plus d'un milliard d'euros de dons pour aider la population à passer l'hiver dans un pays aux infrastructures ravagées par les attaques russes.

L'armée russe continue de frapper les infrastructures ukrainiennes, notamment énergétiques, plongeant la population dans le noir et le froid. A l'occasion d'une conférence internationale organisée à Paris, mardi 13 décembre, Kiev a obtenu plus d'un milliard d'euros de dons destiné à aider la population ukrainienne à passer l'hiver. "Notre pays ne sombrera pas dans le noir", s'est réjoui le Premier ministre ukrainien, Denys Chmygal, réagissant à ces annonces.

Plus de 70 délégations d'Etats ou d'organisations s'étaient rassemblées dans la capitale française afin d'évoquer le soutien à l'Ukraine. Sur le milliard d'euros annoncé, 415 millions seront alloués au secteur de l'énergie, 25 millions à celui de l'eau, 38 millions iront à l'alimentation, 17 millions à la santé, 22 aux transports, le reste, soit près de 493 millions d'euros, n'étant pas encore ventilé, a précisé la ministre française des Affaires étrangères, Catherine Colonna.

Concernant la partie française, Emmanuel Macron a annoncé pour début 2023 l'octroi d'une somme supplémentaire de 76,5 millions d'euros, tandis que la ministre allemande des Affaires étrangères, Annalena Baerbock a, quant à elle, déclaré que Berlin allait débourser 50 millions d'euros.

Emmanuel Macron appelle les entreprises françaises à faire "davantage" pour la reconstruction

Le conflit provoqué par la Russie, au-delà d'un "coût humain gigantesque", "cause aussi des destructions de très grande ampleur sur les habitations, les bâtiments commerciaux, les routes, les ponts" et d'autres "infrastructures vitales" , a déclaré Emmanuel Macron lors d'une conférence bilatérale pour la résilience et la reconstruction de l'Ukraine, organisé ce même jour. A cette occasion, le président français a appelé les entreprises à faire "davantage" pour la reconstruction du pays, "sans attendre la fin de la guerre".

Cette réunion, qui s'est tenue dans l'après-midi au ministère des Finances, a permis de signer des contrats pour la fourniture de rails, de ponts et de semences. "La France entend jouer un rôle décisif dans la reconstruction de l'Ukraine", a insisté le ministre de l'Economie, Bruno Le Maire, après la signature de différents accords, notamment sur la fourniture de 150 kilomètres de rail, de ponts flottants et de semences par des entreprises françaises et allemandes, avec des financements trouvés par la France.