DIRECT. Guerre en Ukraine : la communauté internationale se réunit à Paris pour la résilience et la reconstruction du pays

Ce qu'il faut savoir

La communauté internationale, réunie mardi 13 décembre à Paris, se mobilise à nouveau en faveur de l'Ukraine. Objectifs : orchestrer une aide immédiate à la population ukrainienne, cible quotidienne des attaques russes, et préparer la reconstruction. La conférence, qui sera pilotée le matin par le ministère des Affaires étrangères et l'après-midi par le ministère de l'Economie, se tiendra en présence notamment du président français, Emmanuel Macron, et du premier ministre ukrainien, Denys Schmyhal. Suivez notre direct.

>> Guerre en Ukraine : ce qu'il faut attendre de la conférence pour l'aide et la reconstruction organisée à Paris ce mardi

De nombreux participants. Outre le secrétaire général des Nations Unies Antonio Guterres, le président ukrainien Volodymyr Zelensky interviendra en visio-conférence. "Des chefs d'Etats, des chefs de gouvernements, des ministres" de 47 pays seront représentés, a indiqué l'Elysée. Le Fonds monétaire international sera également présent, tout comme la Banque mondiale, ainsi que quelque 500 sociétés françaises.

Une reconstruction coûteuse. "Nous avions signalé début septembre que le coût serait d'environ 350 milliards, mais cela ne couvrait que la période allant du début de la guerre au 1er juin", a rappelé Anna Bjerd, vice-présidente de la Banque mondiale pour l'Europe et l'Asie centrale. Une nouvelle estimation sera publiée "début 2023" et elle sera sans aucun doute beaucoup plus élevée, a-t-elle prévenu.

Une conférence de presse prévue. Une conférence de presse de la ministre française des Affaires étrangères, Catherine Colonna, et du premier ministre ukrainien est prévue en début d'après-midi.