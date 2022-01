Vrai ou fake : le pass vaccinal empêche-t-il la contamination au Covid-19 ?

Quelle protection offre le pass vaccinal contre le Covid-19 ? Sur le plateau de Franceinfo, le ministre de l’Économie a affirmé que celui-ci "sera d’autant plus efficace", avant d’ajouter qu’il "protège les restaurateurs, les hôteliers, tous ceux qui accueillent du public", car il évite les contaminations. Des internautes dénoncent un mensonge, car les vaccins ne protègeraient pas de la contamination. Un avis relayé par le rappeur Booba : "3 doses du vaccin n’évitent pas les contaminations mais le pass vaccinal évite les contaminations ? Du coup c’est le pass vaccinal la solution !!! Mais c’est magnifique!!! Plus besoin de vaccin!!!", a-t-il ironisé dans un tweet.

Affirmation à nuancer

En fait, le vaccin permet de réduire les risques de contamination. Il n’empêche pas d’être contaminé si on est vacciné. Et l’efficacité du vaccin varie selon les variants. Ainsi, la protection contre le virus monte à 90% pour une personne triplement vaccinée, si elle est infectée par le variant Delta. En revanche, si c’est une contamination via le variant Omicron, la protection redescend à 50% pour une personne disposant du même schéma vaccinal. "L’efficacité contre l’infection et la transmission n'est pas nulle. Elle est moins importante qu’avant mais elle reste importante. Ce n’est pas idéal, mais en vaccinant de manière très large, on a un impact très clair sur la transmission", conclut Jean-Daniel Lelièvre, chef du service des maladies infectieuses à l’hôpital Henri-Mondor (Créteil).