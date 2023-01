VRAI OU FAKE : la campagne pro Quatennens incite-t-elle au harcèlement ?

Le député LFI du Nord, Adrien Quatennens, a été condamné le mardi 13 décembre 2022, à quatre mois de prison avec sursis pour violences sur son épouse. Certains militants ont lancé une campagne en ligne virulente pro Quatennens.

L'affaire Adrien Quatennens continue de secouer Les Insoumis, et notamment en ligne. Pendant que certains militants demandaient l'exclusion du député, condamné pour violences conjugales, d'autres ont lancé une riposte massive en faveur de l'élu lillois. Dans une boucle Telegram, réunissant plus de 300 personnes, l'objectif est clair. Pour que cette armée attaque efficacement, le groupe fournit un plan de bataille. Première étape : diffuser des visuels avec la photo du député et des éléments de langage. Ils sont rapidement repris sur Twitter avec le mot-clé #SoutienAdrienQuatennens.

Mettre en avant leurs arguments

Deuxième étape : cibler des militants de gauche qui se sont positionnés contre le retour du député LFI, ou ont tout simplement refusé de le soutenir, y compris des membres du parti, comme Raquel Garrido. Une incitation à la retenue, mais dans les faits, certains commentaires sont violents. Ces campagnes en ligne virulentes peuvent choquer, mais ne sont pas nouvelles, selon Baptiste Kotras, sociologue à l'INRAE. Alors qui est derrière cette boucle Telegram pro Quatenens ? C'est une militante insoumise qui a créé ce groupe, rejoint ensuite par des proches d'Adrien Quatennens. Ils se défendent de tout appel au harcèlement, et expliquent que ces campagnes ciblées visent simplement à mettre en avant leurs arguments.