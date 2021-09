Vrai ou fake Afghanistan : une vidéo montre-t-elle des chars américains aux mains des talibans, comme l'affirme Eric Ciotti ?

Eric Ciotti s'est emporté contre la vidéo sur Twitter, mardi 31 août . "Scandaleux, les Etats-Unis ont laissé à des terroristes des centaines de chars, hélicoptères et autres véhicules de guerre. Joe Biden et l'Occident porteront une énorme responsabilité sur ce qui adviendra !" Ce commentaire du député Les Républicains des Alpes-Maritimes accompagne des images où on voit un homme se filmant devant des dizaines de chars d'assaut alignés sur un terrain vague. Le candidat à l'éventuelle primaire de la droite pour la présidentielle de 2022 laisse donc entendre que ces véhicules ont été laissés par l'armée américaine en Afghanistan, après son départ précipité à la fin du mois d'août, et sont tombés aux mains des talibans. Mais dit-il vrai ou "fake" ?

Scandaleux, les Etats-Unis ont laissé à des terroristes des centaines de chars, hélicoptères et autres véhicules de guerre. @JoeBiden et l’Occident porteront une énorme responsabilité sur ce qui adviendra ! pic.twitter.com/QOCoXzw3hm — Eric Ciotti (@ECiotti) August 31, 2021

La vidéo est apparue sur Twitter lundi sur un compte diffusant des images des talibans. Son auteur dit habiter au sein de "l'Emirat islamique d'Afghanistan". Le court texte qui accompagne la vidéo précise seulement : "Aéroport de Kandahar". En survolant cette zone grâce aux images par satellite, franceinfo est parvenu à confirmer qu'il s'agit bien de l'endroit où la vidéo a été filmée. L'alignement des véhicules blindés, la topographie des lieux (un long mur aveugle d'un côté et une haie d'arbres de l'autre) correspondent aux images de la vidéo.

Le site apparaît également sur des images par satellites plus anciennes, remontant à 2012. Preuve que ces blindés étaient déjà entreposés là, alors que les troupes américaines étaient encore déployées en Afghanistan. La disposition des véhicules est similaire : seuls quelques blindés ont été déplacés.

Un cimetière de blindés russes près de l'aéroport de Kandahar en Afgahnistan. (ZOOM EARTH)

En examinant de plus près les véhicules blindés qui apparaissent dans la vidéo, on constate qu'il ne s'agit pas de chars américains mais russes. On reconnaît notamment un modèle T55 et un BMP 2. La présence en Afghanistan de chars d'assaut et de véhicules de transport de troupes blindés russes n'a rien d'étonnant puisque l'URSS y a mené une guerre de 1979 à 1989. Ces véhicules datent de l'ère soviétique.

Comparaison d'un véhicule blindé apparaissant dans une vidéo de talibans et un modèle soviétique. (FRANCEINFO)

Comparaison d'un véhicule blindé apparaissant dans une vidéo de talibans et un modèle soviétique. (FRANCEINFO)

Des vidéos et des photos montrant des talibans en possession de matériel militaire américain existent bel et bien, mais celle-ci n'en est pas une. En quittant l'Afghanistan, les troupes américaines ont laissé derrière elle un arsenal conséquent : des hélicoptères, des drones, des avions, des véhicules blindés, des canons et des mortiers, mais aussi des fusils d'assaut, dont l'état-major américain assure qu'ils ont été démilitarisés et ne pourront plus servir. Mentionnons aussi l'armement fourni par les Etats-Unis à l'armée afghane depuis deux décennies.