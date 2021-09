Esthétique : en Chine, les hommes transforment leur visage pour obtenir de meilleures opportunités professionnelles

À Pékin, en Chine, Xia Churong s'apprête à subir sa deuxième opération de chirurgie esthétique. À même pas 30 ans, il se dit très confiant. "C'est sous anesthésie, je ne suis pas du tout anxieux", témoigne-t-il. Comme lui, des millions d'hommes chinois ont recours à la chirurgie pour modifier leur apparence. 17 % d'entre eux sont des cadres. Ce qu'ils cherchent à obtenir : une peau plus claire, des yeux plus grands et un nez plus prononcé.

7 000 plaintes pour des opérations qui ont mal tourné

Mais un mois après son opération qui lui a coûté 5 200 euros, Xia Churong n'est pas tout à fait satisfait. "Il y a des petits changements, mais ce n'est pas aussi parfait que ce que j'espérais", déclare-t-il. D'après lui, la chirurgie est utile à sa carrière et permet d'obtenir de meilleures opportunités professionnelles. Nai Wen, un acteur chinois, a déjà subi 60 opérations chirurgicales. "J'ai fait toutes les sortes de chirurgie microplastique avec des instruments laser ou des injections. C'est vraiment hallucinant de garder l'air jeune et de ne pas vieillir", témoigne-t-il. Vouloir rester jeune n'est cependant pas sans risques. En 2020, plus de 7 000 plaintes ont été déposées pour des opérations qui ont mal tourné.