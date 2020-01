Désintox. Une prévision météo qui est restée dans les mémoires

À l'en croire, le puissant anticyclone des Açores va faire barrage au nuage nucléaire pendant trois jours. À l'écran, un panneau « STOP » figure le barrage. Dès le lendemain pourtant, la France sera couverte par le panache radioactif. Trente trois ans après, la séquence est souvent utilisée comme preuve du mensonge des autorités. ll y a quelques semaines, Jean-Pierre Pernaut, présentateur de TF1, a même dénoncé sur France 5 des bulletins truqués : « Méteo-France avait déplacé un anticyclone de 800 kilomètres, contrairement à d’autres météos européennes. On avait mis l’anticyclone sur la France en disant : regardez, l’anticyclone nous protège, mais il n’était pas là du tout, il était aux Açores. »



Si la prévision s'est révélée fausse. L'accusation l'est également. Désintox s'est procuré les cartes météo de l'époque, française comme britannique. Elles montrent que l'anticyclone était bien présent à l'endroit indiqué dans la météo d'Antenne 2.



Ce qui était erroné, c'était le commentaire optimiste. Qui n'était pas non plus le fruit d'une manipulation. Désintox a retrouvé Brigitte Simonetta, qui explique avoir "interprété" de manière excessive les prévisions transmises par Météo-France, et assume être à l'initiative du panneau « STOP ».

Plus de trente ans après, l'ex-journaliste qui a quitté la télé à la fin des années 80 à cause de cet épisode reçoit toujours des messages d'insultes sur le sujet. Elle répond qu'elle s'est trompée. Mais qu'il n'y a jamais eu complot, contrairement à ce qu'affirme Jean-Pierre Pernaut et bien d'autres.

