Désintox. Non, il n'y a pas de sapin de Noël nazi en Lettonie

À l’approche des fêtes de Noël, l’ambassade de Russie en Lettonie, l’agence de presse russe Ruptly et de nombreux soutiens de Vladimir Poutine sur les réseaux sociaux se sont intéressés de près aux décorations de Noël présentées cette année dans la ville de Lielvārde.

D’après les images qu’ils diffusent, la municipalité a fait le choix étrange de mettre en avant des illuminations de croix gammée, le symbole du nazisme en Europe. Certains accusent même le gouvernement d’être à l’origine de cette idée.

Côté letton pourtant, les décorations n’ont pas vraiment choqué. La presse locale ne relève pas la présence de tels signes, bien au contraire, et salue des décorations certes “inhabituelles” mais “particulièrement belles” choisies par la municipalité, et non par le gouvernement. De fait, les illuminations décriées représentent la ceinture de Lielvārde.

Dans le folklore letton, la ceinture de Lielvārde est un vêtement traditionnel, fabriqué en tissu rouge et blanc, sur lequel figurent différents motifs, parmi lesquelles des croix gammées.

Mais pour les Lettons, ces croix représentent des croix de feu, qui étaient déjà utilisées avant la montée du nazisme au vingtième siècle. Si elles peuvent paraître déroutantes pour un public non averti, il est difficile d’associer ces lumières à l’apologie du nazisme, puisqu’elles font bien partie des ornements traditionnels de cette ceinture.

