Désintox. Non, François Hollande n'a pas admis que l'OTAN avait trompé la Russie.

D'où vient l'intox ?

Le 8 février, l'ex-président François Hollande s'est fait piéger par deux humoristes russes, qui se sont fait passer pour l'ancien président ukrainien Petro Porochenko. Pendant un quart d'heure, François Hollande a ainsi échangé avec eux sur la situation en Ukraine. Après la mise en ligne de la vidéo, le 6 avril, le journaliste indépendant KanekoaTheGreat a publié un tweet, liké plus de 40 000 fois, où il affirme que «les farceurs Vovan et Lexus [...] ont fait admettre à l’ex-président français François Hollande que les accords de Minsk étaient une ruse de l’Otan pour militariser l’Ukraine, et que les nations occidentales ont renversé le gouvernement ukrainien démocratiquement élu en 2014 ». Suite à ce message ELON MUSK a demandé si ces propos étaient « vrais ».

Pourquoi c'est faux ?

Lors de cet échange, François Hollande explique que les accords de paix de Minsk, signés en 2015, avaient l'avantage de préserver l'intégrité de l'Ukraine. Puis le faux Porochenko le relance : « Ces accords nous ont donné un peu de temps pour nous armer. Angela en a récemment parlé.» François Hollande répond alors : « Elle a eu raison, [...] c’est nous qui voulions gagner du temps pour permettre à l’Ukraine de se rétablir, de renforcer ses moyens militaires ».

Sauf que ce « NOUS » concerne lui et Angela Merkel, et non pas l’Otan. Il est en effet question des accords de Minsk II, signés en février 2015 en présence de Hollande, Merkel, Porochenko, et Poutine. Un accord d’ailleurs très vite violé. Quant à l'affirmation selon laquelle François Hollande aurait dit que « les nations occidentales ont renversé le gouvernement ukrainien démocratiquement élu en 2014 », c’est faux. L'ex-Président n'a jamais rien dit de tel dans cet échange.