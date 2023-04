Désintox. Non, Emmanuel Macron n'a pas fait arrêter deux manifestants aux Pays-Bas.

“On est là, on est là, même si Macron ne le veut pas nous on est là”. C’est en chantant cet hymne de contestation bien connu des manifestants français qu’un homme s’est fait interpeller le 12 avril, aux Pays-Bas.

D’où vient l’Intox ?

“On est là, on est là, même si Macron ne le veut pas nous on est là”. C’est en chantant cet hymne de contestation bien connu des manifestants français qu’un homme s’est fait interpeller le 12 avril, aux Pays-Bas. Le contexte ? Ce jour-là, Emmanuel Macron est en visite sur le campus de l'université d’Amsterdam. Sur les images diffusées par BFMTV on peut voir l’homme plaqué au sol à quelques mètres du Président, alors que celui-ci descend de limousine.

La députée LFI Raquel Garrido, sur Twitter, semble indiquer que ce sont des agents assurant la sécurité d'Emmanuel Macron qui sont à l'œuvre derrière cette interpellation. Elle écrit ainsi : “La garde prétorienne de Macron semble s’attribuer une compétence extraterritoriale pour limiter la liberté d’expression des Français, les interpeller, les exclure des réunions publiques.. où qu’ils soient. C’est légal ?”

Pourquoi c’est faux ?

Le photographe néerlandais Ramon Van Flymen était sur place. Contacté par Desintox, il explique que l’homme a été arrêté dans sa course par “des agents de sécurité néerlandais et des policiers néerlandais”. Le manifestant était venu avec une femme, maîtrisée un peu plus tôt. Selon ce photographe, le duo a été emmené au commissariat après son interpellation. Et d'après l’Élysée, ces deux personnes sont de nationalité néerlandaise et non française. Ce que n’a pas confirmé pour l’instant la police locale. Mais ce qui est sûr, c’est que les deux manifestants n’ont pas été contrôlés par une garde rapprochée du Président qui serait chargée de faire taire toute contestation.