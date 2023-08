Parc aquatique dans le Var : une femme blessée dépose plainte

Samedi 29 juillet, une mère de famille s’est blessée dans un parc aquatique, situé à Rocbaron, dans le Var. Elle a décidé de déposer plainte pour blessures involontaires.

Piscine et toboggan. Samedi 29 juillet, une mère de famille emmène son fils au parc Wonderland de Rocbaron (Var). Cependant, l’après-midi de détente va mal tourner. Résultat : une belle frayeur et une côte cassée. "On est insouciants quand on va dans des activités comme ça. […] On ne s’attend pas à ce que ça se termine mal", témoigne-t-elle. Le lendemain, cette fois-ci au parc aquatique de Saint-Maximin (Var), une structure gonflable s’envole et cause la mort d’un père de famille. Sa fille de quatre ans est grièvement blessée.



Une plainte déposée

Ce drame a décidé la jeune femme à raconter son histoire. Elle a déposé plainte pour blessures involontaires. "Si on ne dénonce pas les choses comme ça, […] ça reste de la négligence. On ne peut pas être négligent sur la sécurité", indique-t-elle. À Rocbaron, où les gérants sont les mêmes qu’à Saint-Maximin, les attractions ne fonctionnent plus depuis le 31 juillet. Le maire de la commune a pris un arrêté.