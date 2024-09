Massif de la Sainte-Baume : un lieu propice aux randonnées

Le massif de la Sainte-Baume est un terrain propice aux belles randonnées. Dans ce lieu chargé d’histoire, on est à la mi-chemin entre deux milieux naturels : celui de la Provence et celui de la montagne.

Vers 19 heures, le soleil décline sur la Sainte-Baume. Les touristes quittent le massif. Le temps se rafraîchit. Un groupe de randonneurs décident donc de se mettre en route. Frédéric Durand, guide naturaliste, accompagne les curieux pour une balade hors du commun. "On est entre deux milieux naturels : celui de la Provence, plus bas, plus chaud, et celui de la montagne", détaille-t-il. Sur 12 kilomètres, la Sainte-Baume rallie le Var aux Bouches-du-Rhône.

Un sentier chargé d’histoire

Au pied de la chaîne rocheuse, les randonneurs font une première découverte le long du sentier : des plants de lavande sauvage. L’odeur de la Provence est à portée de main. Pour prendre de la hauteur, il faut ensuite grimper le long d’un chemin chargé d’histoire. Au XIXe siècle, ce sentier servait à transporter du charbon. Après 1h15 d’ascension, les randonneurs arrivent juste à temps pour le coucher du soleil. Là où la falaise s’arrête, le spectacle commence.