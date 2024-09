Côte d'Azur : la région légèrement ébranlée par un séisme de magnitude 4,3

Un léger tremblement de terre a été observé le soir du samedi 14 septembre sur la Côte d'Azur et dans le Var. Un séisme de magnitude 4,3 avec un épicentre situé à plus de 50km au large de Fréjus dans la Méditerranée. La zone est-elle à terme menacée ?

Il était 20h47, samedi 14 septembre, lorsque la terre a tremblé sur la Côte d'Azur. Les secousses ont été plus ou moins ressenties dans la région. À Antibes (Alpes-Maritimes), le lendemain matin, une femme témoigne. "J'étais sur le canapé et on a eu l'impression que quelqu'un faisait bouger le canapé", se souvient-elle. À Cannes (Alpes-Maritimes), un habitant a à peine réalisé ce qu'il se passait, pas plus qu'une autre femme.

Un séisme trop faible et trop éloigné pour engendrer des dégâts

L'épicentre du séisme de magnitude 4,3 a été localisé au large des côtes, à environ 80 km de Cannes. Le phénomène est habituel et modéré dans la région. "Des séismes comme celui-là, on en a régulièrement, tous les 5, 10 ans. La profondeur du séisme est au-delà de 5 km et surtout située assez loin en mer. Donc pour qu'il provoque des dégâts, il faudrait qu'il ait une magnitude beaucoup plus forte", explique Christophe Larroque, sismologue à Géoazur. Aucune victime ni dégâts matériels n'ont été recensés.