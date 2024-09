Musique : dans son nouvel album, Thomas Dutronc célèbre l'optimisme

Il célèbre la joie, l'amour et ce malgré les récentes épreuves, comme le décès de sa mère Françoise Hardy. Thomas Dutronc sort un nouvel album intitulé "Il n'est jamais trop tard", une invitation à profiter des petits bonheurs de la vie. Le 13 Heures l'a rencontré.

Facétieux et mélancolique, Thomas Dutronc célèbre la vie et les petits bonheurs dans son nouvel album, Il n'est jamais trop tard. Dans la chanson éponyme, il fait des petits clins d'œil à sa mère Françoise Hardy, décédée en juin 2024. "C'est vrai que chaque moment compte quand on est dans ce genre de situation avec des personnes en fin de vie. Il faut tout faire pour éviter qu'elles souffrent", confie-t-il.

Un projet introspectif

Son album est plus introspectif et intime. "Ces dernières années j'ai vécu des expériences amoureuses et personnelles qui m'ont évidemment nourri. (…) Ce qu'il faut de sanglots pour un air de guitare, ce qu'il faut de regrets pour la moindre chanson", poursuit Thomas Dutronc, citant la chanson "Il n'y a pas d'amour heureux" qui avait notamment été interprétée par Françoise Hardy. Le chanteur met en avant la joie de vivre. "Il faut essayer, même si on est triste (…) La musique, ça devrait être remboursé par la Sécu", conclut-il.