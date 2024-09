Tempête Boris : toute l’Europe centrale se retrouve sous les eaux

La tempête Boris continue de sévir en Europe centrale, dimanche 15 septembre. Des communes polonaises et tchèques subissent de plein fouet la montée des eaux.

Au sud de la Pologne, la commune de Kłodzko ne connaît pas de répit depuis le début du passage de la tempête Boris. Dimanche 15 septembre, au petit matin, la pluie est encore très intense. Se déplacer est une tâche particulièrement périlleuse. Les habitants sont obligés de se tenir aux grilles pour ne pas être emportés par le courant. Le centre-ville est impraticable. Les citoyens s’organisent avec les moyens du bord. Quelques sacs de sable sont transportés à la hâte pour limiter les dégâts de la montée des eaux. Une personne est morte.

Des milliers d’habitants évacués en République tchèque

De l’autre côté de la frontière, en République tchèque, quatre personnes sont portées disparues. Des milliers d’habitants ont été évacués. "On ne pensait pas que cela serait aussi grave. On a été pris par surprise et on n’a même pas eu le temps d’organiser quoi que ce soit par nous-même", raconte l’une d’entre eux. Toute l’Europe centrale est frappée par la tempête Boris.