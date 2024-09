Thomas Dutronc, DJ Mehdi et Pedro Winter : dialogue de toutes les musiques

Dans "Tout public" du mercredi 12 septembre, la série documentaire "DJ Mehdi : Made in France" présentée par son réalisateur Thibaut de Longeville et Pedro Winter, et Thomas Dutronc, pour son album "Il n'est jamais trop tard".

Dans Tout public, le chanteur Thomas Dutronc dialogue avec le DJ et producteur Pedro Winter et Thibaut de Longeville le réalisateur de la série documentaire DJ Mehdi : Made in France, qui a reçu le Prix de la meilleure série documentaire au Festival Cannes séries.

Le nouvel album Il n'est jamais trop tard de Thomas Dutronc garde les influences qui l'ont toujours porté dans sa musique, que le chanteur enrichie grâce à la collaboration de musiciens manouches renommés, "les copains", comme il les appelle, et qui feront partie de sa tournée en France, prévue en 2025.

Face à lui, c'est aussi une histoire de musique et d'amitié, puisque le DJ et producteur Pedro Winter et Thibaut de Longeville sont là pour parler de leur ami et prodige de la musique électro, DJ Mehdi. 13 ans après son décès, la série documentaire DJ Mehdi : Made in France, retrace l'histoire de cet homme à la croisée des mondes, entre rap et électro. Il incarne celui qui "brise les murs et détruit les ponts."

"DJ Mehdi porte un héritage encore palpable aujourd'hui." Pedro Winter franceinfo

Au cours de l'émission, ce sont aussi des ponts qui se créent en direct, grâce au dialogue qui s'instaure entre artistes aux styles musicaux bien différents, mais que la musique dans toute sa diversité réunit.

DJ Mehdi : Made in France est visible dès jeudi 12 septembre 2024 sur arte.tv.

Il n'est jamais trop tard de Thomas Dutronc sort vendredi 13 septembre 2024.

Du côté patrimoine, Anne Chépeau nous donne des nouvelles des travaux de Notre-Dame de Paris, où les cloches ont été installées aujourd'hui, avant l'ouverture au public prévue le 7 décembre 2024.

Une émission avec la participation des journalistes Anne Chépeau et Yves Bertrand, du service culture de franceinfo.