Violences sexuelles : 17 élèves d'AgroParisTech affirment avoir été victimes de viol au cours de leur cursus, selon une enquête interne

Après SciencesPo ou CentraleSupélec, c'est dans une autre grande école française que des viols et des violences sexistes sont signalés : 17 élèves, dont 16 femmes et une personne non binaire, "déclarent avoir subi un ou plusieurs viols" pendant leurs études au sein de l'école d'ingénieurs AgroParisTech, selon les conclusions d'une enquête interne publiée mardi 21 juin et à laquelle franceinfo a eu accès.

Une association étudiante de lutte contre les violences sexistes et sexuelles, appellée CASSIS (cellule agro de sensibilisation et d'information sur la sexualité), a mené une enquête en 2021 auprès des 2 000 étudiants. 566 d'entre eux y ont répondu.

Des agressions sur fond d'alcool

Par ailleurs, 23% des répondants déclarent avoir été victimes d'agressions sexuelles "avec contact". 10 d'entre eux affirment avoir subi un retrait de préservatif par surprise, sans leur consentement. L'enquête montre que 31,9% des agressions sexuelles et 64,7% des viols ont été commis alors que la victime avait consommé de l'alcool ou des stupéfiants, et n'était "pas en état de savoir ou de dire s'il ou elle était consentant ou consentante".

L'étude recense 526 "comportements ou propos discriminatoires ou à connotation sexuelle", se déroulant souvent lors d'événements festifs, provenant majoritairement d'étudiantes ou d'étudiants mais aussi parfois des enseignants ou du personnel de l'établissement (pour 42 d'entre eux). Les membres de l'association alertent sur "l'ampleur de ces violences sexistes et sexuelles" au sein de l'établissement et du "caractère urgent et alamant de la situation".

La direction mettra en place, dès la rentrée de septembre, entre autres, une cellule d'écoute et d'accompagnement des victimes, ainsi que des formations de sensibiliation aux violences sexistes et sexuelles. Le directeur général d'AgroParisTech a saisi le procureur de la République de Paris.