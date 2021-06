"Je m'appelle Isabelle, j'ai 48 ans, je suis professeure des écoles et j'ai survécu à un féminicide". Le 22 février dernier, Isabelle partait pour se rendre sur son lieu de travail, lorsque son ex-conjoint a surgi dans la pièce. "Il m'a tiré une première fois dans le bas-ventre. Je suis tombée à terre et j'ai essayé de me défendre, raconte-t-elle à France Télévisions. Il m'a tiré une deuxième fois dessus. Mon ex-conjoint a visé mes parties intimes parce qu'il ne souhaitait pas qu'un jour je puisse refaire ma vie avec quelqu'un d'autre."

"C'était un acte, je pense, très résolu, froid. Il était déterminé à ça, c'était son but, assure Isabelle. Les secours sont arrivés rapidement. Ma fille m'a aidée à tenir le choc, ne pas perdre connaissance. Elle m'a parlé, elle était à côté, à me rassurer, à m'encourager, à garder les yeux ouverts." Les enfants de la quadragénaire ont eu l'autorisation d'aller la voir en salle de réanimation. Ils lui ont alors appris que son ex-conjoint s'était suicidé. "Ça a été un moment de soulagement parce que que la traque était finie", admet-elle.