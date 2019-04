Pour lutter contre les féminicides, deux magistrats réclament des tests sur le recours aux bracelets électroniques pour les hommes violents

En 2017, 130 femmes ont été tuées par leur compagnon ou ancien compagnon.

La présidente du tribunal de Pontoise (Oise) et le procureur appellent le gouvernement à "changer de réponse" pour enrayer les féminicides. Les deux magistrats réclament la mise en place de tests pour avoir recours au bracelet électronique et maintenir à distance les hommes violents.

En 2017, 130 femmes ont été tuées par leur compagnon ou ancien compagnon. Selon le décompte fait par le collectif #NousToutes au 20 avril dernier, 45 autres ont été assassinées depuis le début de l'année 2019. Parmi les derniers cas médiatisés, celui d'une femme tuée dans le Var, une heure après le passage des gendarmes au domicile conjugal.

"En France, on compte depuis une dizaine d'années environ et ce chiffre ne baisse pas. Manifestement, il faut retravailler cette question", s'alarme Gwenola Joly-Coz, présidente du tribunal de grande instance de Pontoise, qui a officié en cabinet ministériel auprès de Najat Vallaud-Belkacem, chargée des droits des femmes entre 2012 et 2014.

On était à un décès tous les trois jours, cette année on est plutôt à un tous les deux jours.Gwenola Joly-Coz, présidente du tribunal de grande instance de Pontoiseà l'AFP

Avec Eric Corbaux, procureur de Pontoise, ils demandent depuis plus de dix-huit mois à expérimenter un "dispositif électronique de protection antirapprochement" (DEPAR), qui a fait ses preuves dans plusieurs pays européens, notamment en Espagne. En 2018, 47 femmes ont été tuées dans ce pays, soit trente de moins que dix ans plus tôt.

"Il faut essayer"

Selon les deux magistrats, ce dispositif permet de placer sous surveillance les hommes violents et ainsi de prévenir leur victime potentielle et les forces de l'ordre de leur présence dans un périmètre déterminé, via un boîtier. "On ne dit pas que c'est la panacée, mais on dit qu'il faut essayer", insiste Gwenola Joly-Coz.

Sollicitée par l'AFP, la Chancellerie explique que l'hypothèse d'une nouvelle expérimentation de ce dispositif est "en cours d'expertise juridique et technique". Une première avait été initiée en 2012-2013 dans trois départements, sans succès puisqu'aucun candidat répondant aux critères fixés à l'époque n'avait pu être identifié.