Les multiples accusations d'agressions qui pèsent contre le chanteur R. Kelly

On connaît tous son tube I believe I can fly. La superstar des années 1990, le chanteur américain R. Kelly, est accusé d'agression sexuelle, viol et séquestration. Dans un documentaire accablant, plusieurs femmes affirment avoir été abusées. À Chicago, devant l'un des studios du chanteur, des femmes ont appelé au boycott de son oeuvre musicale. Elles demandent à la justice américaine de poursuivre R. Kelly.

Lady Gaga brise le silence

Kimberly Foxx, la procureure du comté de Cook, dans l'Illinois, lance un appel à témoins. "S'il vous plait, contactez-nous. Rien ne peut être fait sans la collaboration des victimes et des témoins. Nous ne pouvons pas demande justice sans vous. J'ai été écœurée par les allégations. J'ai été écoeurée comme survivante, écœurée comme mère. Ça me rend malade en tant que procureure", a-t-elle déclaré. Inculpé en 2002 pour avoir filmé des actes sexuels avec une fille de 14 ans, il a été acquitté. Lady Gaga, elle, brise le silence et condamné fermement R. Kelly. Elle avait collaboré avec le chanteur de RnB pour le titre Do what you want with my body, en français "fais ce que tu veux de mon corps".