Info franceinfo Le comédien et metteur en scène Philippe Caubère visé par une enquête pour "atteinte sexuelle sur mineure"

Le comédien et metteur en scène Philippe Caubère, connu notamment pour avoir incarné le père de Marcel Pagnol dans le film La Gloire de mon père, est visé par une nouvelle enquête, selon les informations de franceinfo lundi 8 janvier. Une enquête pour "atteinte sexuelle sur mineure de plus de 15 ans par personne ayant autorité" et ouverte par le parquet de Créteil est ouverte. Une jeune comédienne a porté plainte contre lui il y a un an.

Les faits dénoncés remontent à 2012

La plaignante, Camille (prénom d'emprunt), a aujourd'hui 27 ans. Elle dénonce des atteintes sexuelles quand elle avait 16 ans en 2012, et Philippe Caubère 61 ans. La plaignante était lycéenne, faisait du théâtre, rêvait d’en faire son métier. L’acteur, de 45 ans son aîné, qu’elle considérait comme un possible mentor, lui donnait des rendez-vous pour parler théâtre et cinéma.

Mais rapidement, selon la jeune femme, il y a eu un rapprochement auquel elle n’a pas su s’opposer. Dans son studio de Saint-Mandé (Val-de-Marne), elle l’accuse d’avoir abusé de son immaturité affective au cours de plusieurs rendez-vous qu’elle était priée de garder clandestins et de ne pas signaler à ses parents. Cela pendant un an, selon Camille, qui évoque des baisers, des fellations et des pénétrations. Elle se souvient aussi qu'il lui parlait d'une autre adolescente avec laquelle il entretenait le même genre de relations intimes à l'époque. Une audition de Philippe Caubère était prévue en juin dernier. Elle n'a finalement toujours pas eu lieu.

Philippe Caubère déjà visé par une plainte pour viol en 2018, classée sans suite

L'enquête est toujours en cours, selon le parquet de Créteil. Elle est confiée à la sûreté territoriale du Val-de-Marne. Philippe Caubère, par la voix de son avocate, reconnaît une relation intime mais pas de pénétration. Me Marie Dosé rappelle que la jeune femme aujourd'hui plaignante avait été appelée par la police en 2018 quand le comédien avait fait l'objet d'une autre plainte, pour viol celle-là, et qu'à l'époque elle n'avait pas souhaité saisir la justice, évoquant des relations consenties.

L'avocate de Camille, Me Negar Haeri, précise de son côté que sa cliente n'a pas porté plainte pour viol mais pour atteinte sexuelle sur mineur. "Et avec une telle qualification pénale, explique-t-elle, la question du consentement ou du non-consentement n'a aucune importance".

Philippe Caubère, signataire de la tribune collective de soutien à Gérard Depardieu le 25 décembre dernier, a toujours revendiqué "une vie sexuelle et sentimentale très libre" – se définissant lui-même comme "client de prostituées", notamment. Il avait, en 2018, fait l'objet d'une première plainte, pour viol, de la part d'une autre comédienne. Plainte qui faute d’éléments avait été classée sans suite.