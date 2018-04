TEMOIGNAGE FRANCEINFO. Soupçonné de viol, l'acteur et metteur en scène Philippe Caubère dit "tomber des nues"

Une enquête a été ouverte le 16 avril par le parquet de Paris à l'encontre de Philippe Caubère, visé par une plainte pour viol. "C'est tellement énorme que j'ai pensé que c'était une arnaque", a réagi le comédien et metteur en scène mercredi sur franceinfo.

"C'est complètement invraisemblable. J'essaie de ne pas m'affoler parce que je sais que c'est faux", a déclaré mercredi 18 avril à franceinfo le comédien et metteur en scène Philippe Caubère, visé par une plainte pour viol, déposée par une femme majeure le 27 mars auprès du parquet de Béziers. Une enquête a été ouverte le 16 avril par le parquet de Paris, a appris mercredi franceinfo de source judiciaire. "Je tombe des nues", a réagi l'acteur de 67 ans.

C'est tellement énorme que j'ai pensé que c'était une arnaque.Philippe Caubèreà franceinfo

Des relations sexuelles

Si l'acteur nie le viol, il reconnaît avoir eu des relations sexuelles avec cette femme. "J'ai vu cette personne visiblement deux fois, une fois à Béziers après un spectacle où j'ai eu des relations sexuelles et amoureuses avec elle. Et puis elle a dû venir chez moi puisqu'elle fait une description apocalyptique de chez moi", a-t-il indiqué. "J'ai toujours eu une vie sexuelle et sentimentale très libre, je le joue dans mes spectacles, je n'en fais pas mystère, comme je n'ai jamais caché que j'ai été longtemps client de prostituées, a confessé le comédien. Mais le viol c'est une autre affaire. Frapper sur une femme, c'est comme frapper un enfant".

Cette jeune femme, elle faisait du théâtre, elle avait de gros soucis parce qu'apparemment ça ne marchait pas très bien.Philippe Caubèreà franceinfo

"Et comme par hasard, là je viens de jouer à Perpignan, dans sa région, il y a eu des critiques très bonnes. Je pense que malheureusement il y a des gens qui ne supportent pas le succès des autres", se défend l'acteur. "J'attends d'être convoqué par la police, je leur montrerai mes échanges de mails avec cette personne, je n'ai pas gardé les SMS. Je vais surtout essayer de jouer pendant trois jours, et ça va être compliqué", conclut-il.

Philippe Caubère n'exclut pas de porter plainte pour diffamation. "Là je suis avec ma femme, on va voir avec notre avocate", dit-il.