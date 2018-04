L’acteur et metteur en scène Philippe Caubère soupçonné de viol, une enquête est ouverte

La plainte a été déposée par une femme majeure le mois dernier, a appris franceinfo mercredi auprès du parquet de Béziers (Hérault).

Une enquête a été ouverte par le parquet de Paris à l'encontre de l’acteur et metteur en scène Philippe Caubère, soupçonné de viol, a appris franceinfo de source judiciaire, confirmant une information du Point. La plainte a été déposée par une femme majeure, le 27 mars auprès du parquet de Béziers (Hérault).

Pilier du théâtre du Soleil

L’acteur et auteur de théâtre, âgé de 67 ans, joue son spectacle Le bac 68, écrit, mis en scène et joué par lui-même, à partir de jeudi et jusqu'au 21 avril au théâtre de la Liberté à Toulon (Var). L'an dernier, il a reçu le Molière du comédien dans un spectacle d'un théâtre public pour ce rôle.

Philippe Caubère était un des piliers du théâtre du Soleil entre 1970 et 1977 dirigé par Ariane Mnouchkine.

Le comédien s'est fait remarquer en 2011 en signant une tribune Moi, Philippe Caubère, acteur, féministe, marié et "client de prostituées" dans Libération. Puis en 2013, il s'est publiquement opposé à la loi contre la prostitution en faisant partie des 19 signataires de "Touche pas à ma pute ! Le manifeste des 343 "salauds" pour protester contre les sanctions à l'encontre des clients des prostituées.