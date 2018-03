Inde : des femmes victimes d'attaques à l'acide défilent contre les violences

En Inde, des femmes se sont lancées un défi : défiler pour changer les mentalités. Ces onze femmes ont survécu à des attaques à l'acide et veulent dénoncer la barbarie des hommes. "Je ne veux pas seulement du respect, je veux de l'égalité ! C'est ce pourquoi nous nous battons. Quand il y aura égalité entre les femmes et les hommes, alors les crimes s'arrêteront !", assure Laxmi, activiste.

1 000 attaques à l'acide enregistrées chaque année en Inde

Le plus souvent, ces femmes sont victimes de leurs proches, souvent de leur mari, et c'est aussi pour elles un combat personnel que de se montrer face au monde telles qu'elles sont. "Ce que les gens, la société, pensent de mon visage, cela ne compte pas", confie Deepmal Tiwary, activiste. En Inde, on enregistre chaque année 1 000 attaques à l'acide. On en compte 500 ailleurs dans le monde.