Inde : des victimes d'attaques à l'acide participent à un défilé haute couture

Aucune n'a couvert son visage. Neuf femmes défigurées par de l'acide ont défilé, samedi 25 novembre, lors du premier événement de haute couture réservé aux survivantes du fléau que représente ce type d'agressions en Inde. Ces femmes, presque toutes victimes de leurs maris ou d'un parent proche, ont défilé dans des robes réalisées par les meilleurs designers indiens, comme Rohit Bal, Ranna Gill et Archana Kochhar.

"J'étais très nerveuse", a déclaré Meena Khatoon après son passage sur le podium. Mais cette mère d'un jeune fils, originaire de New Delhi, qui a été attaquée par son ex-mari, a insisté sur le fait qu'elle avait quelque chose à prouver.

Les gens détournaient souvent le regard quand je sortais dans la rue. Ils changeaient de direction quand ils me voyaient. Je devais faire face à beaucoup de problèmes. Meena Khatoon à l'AFP

"Mais un jour je me suis dit : 'si c'est comme ça que tu vois les choses, ainsi soit-il'. Je dois construire ma vie, je veux que mon fils fasse des études et je dois le soutenir." Meena Khatoon dirige maintenant sa propre petite entreprise de réparation de téléphones portables. Elle a été aidée par Make Love Not Scars, qui organisait le défilé samedi.

Des centaines d'attaques chaque année

L'ONG aide les survivantes à reconstruire leur vie et, dans de nombreux cas, leur visage. L'ONG a notamment aidé Reshma Bano Qureshi, 20 ans, qui est apparue l'année dernière à la Fashion Week de New York et qui est en train d'écrire un livre. La jeune femme, agressée il y a trois ans par son beau-frère, qui pensait jeter de l'acide sur sa femme, craignait également de quitter sa maison pour affronter les regards. "J'avais peur que ça se reproduise. J'étais mal à l'aise avec la réaction des gens dans la rue, explique-t-elle. Les gens diraient 'qu'est-ce qu'il t'est arrivé?', 'personne ne t'épousera' ou 'avec un visage déformé tu n'es pas belle', mais je suis fière de moi et j'ai confiance en ce que je suis."

Je veux que les gens sachent que le visage n'est pas ce qui te rend beau, c'est ton cœur. Reshma Bano Qureshi à l'AFP

Le défilé était organisé par l'ONG Make Love Not Scars. (DOMINIQUE FAGET / AFP)

Des centaines d'attaques à l'acide sont signalées chaque année en Inde, mais Tania Singh, vice-présidente de Make Love Not Scars, croit qu'il s'agit plutôt de milliers d'attaques. Selon elle, les gouvernements locaux ne rapportent pas tous les cas. De plus, certaines femmes meurent avant qu'une enquête criminelle ne soit lancée et certaines choisissent de rester avec des familles violentes. L'hôtel Lalit, où le défilé de mode se tenait, a fourni une chambre à une femme attaquée il y a deux semaines et qui attend de l'aide.

Pour Tania Singh, le défilé était un très bon moyen pour que les survivantes reprennent confiance en elles. Au début, beaucoup de femmes refusent d'enlever leur voile quand elles vont à Make Love Not Scars. "Elles disent 'nous ne pouvons pas le faire, nous sommes vraiment laides' et nous leur disons que ce n'est pas vrai, vous n'êtes pas laides, c'est la société qui est laide", explique-t-elle. Le défilé de mode est "l'occasion de réaliser qu'elles méritent la reconnaissance, l'amour et leur place dans la société."