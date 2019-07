"Il n'y a pas de solution miracle" pour lutter contre les féminicides, selon Marlène Schiappa

Invitée de BFMTV lundi soir, la secrétaire d'Etat à l'Egalité femmes-hommes a annoncé qu'elle allait recevoir "toutes les associations" mardi.

"Il n'y a pas de solution miracle, ce n'est pas vrai". Invitée de BFMTV, lundi 8 juillet, Marlène Schiappa a répondu à ceux qui l'attaquent sur son manque de résultat contre les féminicides. "S'il y avait des solutions miracles qui permettaient d'arrêter les féminicides, on l'aurait fait, les gouvernements précédents l'auraient fait avant nous", a déclaré la secrétaire d'Etat à l'Egalité femmes-hommes. Elle a aussi balayé la controverse sur les moyens financiers :"Si on fait un chèque d'un milliard et que les féminicides s'arrêtent, on le fait immédiatement".

La tenue d'un "Grenelle des violences conjugales" en septembre permettra justement, dit-elle, de "passer en revue" une série de "dysfonctionnements de terrain qui ne correspondent pas à la politique publique impulsée par le gouvernement".

Ce n'est pas satisfaisant qu'une femme dépose plainte une, deux, cinq, douze fois et qu'il ne se passe rien.Marlène Schiappa, secrétaire d'Etat à l'Egalité femmes-hommessur BFMTV

Marlène Schiappa a également déploré que des "téléphones grave danger" censés être remis aux femmes menacées ne soient "pas attribués parce qu'il n'y a pas de décision de justice".

En 2017, 130 femmes ont été tuées par leur conjoint ou ex (au sein de couples officiels ou non), contre 123 en 2016, selon les dernières données du ministère de l'Intérieur. Depuis le 1er janvier, le collectif "Féminicides par compagnons ou ex" en a recensé 75.