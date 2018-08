Gérard Depardieu : il conteste les accusations de viol

C'est une comédienne d'une vingtaine d'années qui accuse Gérard Depardieu de l'avoir abusée sexuellement à deux reprises, au domicile parisien de l'acteur, un hôtel particulier. La jeune femme a porté plainte lundi 27 août dans une gendarmerie du sud de la France. Me Hervé Temime, l'avocat de l'acteur, déplore que cette procédure ait été rendue publique et dédouane son célèbre client.

Une enquête préliminaire ouverte

"Il conteste absolument toute agression sexuelle, tout comportement de cette nature et je regrette beaucoup que cette information ait été rendue publique, car cela cause beaucoup de tort à tout le monde", a déclaré l'avocat. Le parquet de Paris a ouvert une enquête préliminaire pour viol et agression sexuelle, une enquête confiée à la police judiciaire qui devrait ensuite convoquer Gérard Depardieu.

