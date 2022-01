Féminicide à Mérignac : six policiers convoqués devant un conseil de discipline

Elle avait 31 ans et elle est devenue un symbole des violences faites aux femmes. Brûlée vive par son ex-mari en pleine rue, Chahinez Daoud symbolise également les défaillances de la justice. L'enquête pointe du doigt une suite de dysfonctionnements. Malgré plusieurs plaintes, son ex-conjoint n'a jamais été inquiété. Toute la chaîne hiérarchique et judiciaire est impliquée et doit ainsi s'expliquer sur l'affaire. Six policiers sont convoqués devant un Conseil de discipline pour manque de discernement, négligence et atteinte au crédit de la police.

É viter que de tels drames se reproduisent

Dysfonctionnement policier ou judiciaire ? L'enquête le déterminera. Par ailleurs, l'avocat de la famille confie que cette procédure n'a pas été lancée dans un esprit de vengeance, mais plutôt "de faire la lumière sur les différents manquements, leurs causes et leurs origines afin de permettre qu'à l'avenir, de tels manquements n'aient pas lieu". La décision définitive doit être prise par le ministre de l'Intérieur.