VIDEO. "Parce qu'on n'a plus le droit de dire les..." : Nicolas Sarkozy associe "nègres" et "singes"

L'ancien chef de l'Etat était sur le plateau de l'émission "Quotidien", jeudi. Il est notamment revenu sur l'importance des mots en politique.

"On a peut être le droit de dire 'singe' sans insulter personne." Nicolas Sarkozy a fait un parallèle entre "singes" et "nègres", jeudi 10 septembre, sur le plateau de l'émission "Quotidien", sur TMC. A l'origine, l'ancien chef de l'Etat, qui avait été épinglé pour avoir utilisé le terme de "racaille" pendant sa présidence, parle de l'importance des mots en politique.

"Si on n'emploie pas des mots que les gens entendent et qui leur signifient que nous, qui sommes privilégiés, nous comprenons dans quel enfer ils vivent, à ce moment-là, si vous ne faîtes pas ça avec des bons mots, vous décrochez toute une partie de la population", juge-t-il.

Au passage, Nicolas Sarkozy fustige "cette volonté des élites qui se pincent le nez, qui sont comme les singes, qui n'écoutent personne". Et de poursuivre : "On a le droit de dire singe ? Parce qu'on n'a plus le droit de dire les... On dit quoi maintenant 'les Dix Petits Soldats', maintenant, c'est ça ?", en référence au roman d'Agatha Christie Les Dix petits nègres rebaptisé Ils étaient dix. "Elle progresse la société", a alors ironisé Nicolas Sarkozy.

La séquence a notamment été partagée par l'humoriste Sophia Aram sur Twitter, indignée. Elle est visible sur le portail de la chaîne (vers 29 minutes).

- Alors Nicolas, comment te dire, le mot que tu cherches ce n'est pas "singe" mais "nègre"... En revanche que tu fasses le lien ÇA PÈSE UNE TONNE BORDEL DE MERDE!!!!! . #Sarkozy ⁦@Qofficiel⁩ pic.twitter.com/4b7RHBF5gl — sophia aram (@SophiaAram) September 10, 2020

"Naufrage raciste", selon Yannick Jadot

Le député européenn EELV a dénoncé un "naufrage raciste".

"La boucle est bouclée", a commenté Aurélien taché, député du Val d'Oise, ex-LREM.

Donc 15 ans après le "karsher", "la racaille" et après avoir contaminé la quasi totalité des partis politiques (gauche comprise),la boucle est bouclée. Donc on peut repartir depuis le début ? Lier insécurité et immigration est raciste. C'est tout. #Sarkozy https://t.co/AU1Dxfzb0L — Aurélien Taché (@Aurelientache) September 10, 2020

"Propos indignes"

La sortie a fait vivement réagir d'autres utilisateurs de Twitter. "C'est quoi ce raccourci entre singe et les dix petits nègres qui changent de nom...", a écrit un internaute.

#Quotidien Oulaaaaaaaaaa...c’est quoi ce raccourci de #Sarkozy entre singe et les dix petits negres qui changent de nom.... — Chrystopher Fuller (@KrysFuller) September 10, 2020

Il est sérieux là ? Sarkozy vient tranquillement de demander si on pouvait encore dire "singe" en évoquant le changement de titre des 10 petits négres d'Agatha Christie ? #Sarkozy #Quotidien — KaraNoyak✏ (@KaraNoyak) September 10, 2020

Un autre a condamné des "propos indignes d'un ancien président de la République".

Cette association directe, de la part de Nicolas #Sarkozy, entre « singes » et « petits nègres » (par le biais du changement de nom du livre d’Agatha Christi) est nauséabonde. Des propos indignes d’un ancien Président de la République. #Quotidien pic.twitter.com/P5zN9rVteO — Fouad Khayat (@Khayat_Fouad) September 10, 2020

D'autres ont été étonnés par l'absence de réaction sur le plateau de l'émission.

Dans Quotidien, Sarkozy parle de "singes" avant de dire "je sais pas si on peut encore dire ça sans heurter, maintenant qu'on change le titre des Dix Petits..."



Personne ne réagit sur le plateau. — Fabien Marcot (@fabienmarcot) September 10, 2020

Tranquillement, Sarkozy vient de comparer implicitement les personnes racisées à des singes, en direct sur #Quotidien, sous le regard complaisant des journalistes... — Virgile (@LemoziVirgile) September 10, 2020

"Faudra quand même m’expliquer comment c’est possible de faire la connexion mentale entre 'singes' et 'nègres' sur un plateau TV en 2020 sans être repris par aucun-e des chroniqueur-euses présent-es", a également commenté un utilisateur de Twitter.