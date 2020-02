VIDEO. Ma vie sans sommeil

Ce n’est ni un virus ni une maladie et pourtant, les médecins en parlent comme de la plus grosse crise sanitaire du XXIe siècle. Cette épidémie qui touche tous les âges et toutes les classes sociales, c'est l'insomnie. Une situation alarmante car le manque de sommeil provoque de graves maladies : diabète, obésité, dépression, AVC, hypertension...

Comment replonger dans les bras de Morphée ?

Pendant un mois, "Envoyé spécial" a accompagné des Français dont l'existence est gâchée par leurs difficultés à dormir la nuit, et a poussé la porte de trois chambres à coucher. Celle de Céline, quadragénaire, insomniaque depuis sept ans ; celle d'Enzo, un adolescent accro aux écrans en plein décrochage scolaire ; et celle de Mickaël, travailleur de nuit.

Pour retrouver des nuits plus longues et plus douces, ils ont consulté des spécialistes exceptionnels, enseignants, médecins, infirmières, censés les replonger dans les bras de Morphée. Avec plus ou moins de succès…

Un reportage de Nathalie Gros avec Capa diffusé dans "Envoyé spécial" le 13 février 2020.