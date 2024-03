Téléthon : près de 93 millions d'euros ont finalement été récoltés pour l'édition 2023, le meilleur résultat depuis 2015

Nouveau succès pour le Téléthon. L'édition 2023 a permis de collecter 92 905 533 euros, soit un peu plus de 12 millions de plus que les promesses de dons effectuées lors de l'événement télévisuel organisé les 8 et 9 décembre 2023, selon les chiffres publiés jeudi 28 mars par l'association AFM-Téléthon. C'est deux millions de plus qu'en 2022, et le meilleur résultat depuis 2015. Ces dons permettront de financer la recherche et le développement de nouvelles thérapies pour les myopathies et notamment les maladies rares, dont 95% restent sans traitement, voire sans diagnostic.

"Merci infiniment à tous les donateurs, bénévoles, partenaires, artistes, animateurs et équipes de France Télévisions, et à notre parrain, Vianney, qui ont fait de ce Téléthon 2023 un succès", s'est réjouie Laurence Tiennot-Herment, présidente de l’AFM-Téléthon. De son côté, la présidente directrice générale de France Télévisions Delphine Ernotte Cunci a salué "une édition de soutien exceptionnel au Téléthon". Cette 37e édition, place sous le signe des Jeux olympiques de Paris 2024, a mobilisé plus de 200 000 bénévoles et s'est décliné dans plus de 10 000 communes.

Le Téléthon 2024 aura lieu les 29 et 30 novembre, un peu plus tôt que d'habitude à cause des nombreux évènements organisés à l’occasion de la réouverture de Notre-Dame de Paris annoncée les 7 et 8 décembre prochains.