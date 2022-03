Téléthon 2021 : 85,93 millions d'euros ont été récoltés

Un bilan positif. La collecte finale de l'édition 2021 du Téléthon s'élève à 85,93 millions d'euros, soit 12 millions de plus que les promesses de dons faites lors de l'évènement télévisuel du mois de décembre dernier, selon les chiffres rendus publics mercredi 30 mars par l'association AFM-Téléthon. Le compteur revient pratiquement au niveau d'avant la pandémie de Covid-19 : l'édition 2020 n'avait pu lever que 77 millions d'euros, soit 10 millions de moins qu'en 2019.



En 2020, à cause du Covid-19, cet événement populaire s'était réduit à sa retransmission sur les chaînes de France Télévisions et à des défis sur internet. L'événement a pu en décembre 2021 réinvestir les villes et les villages de France. En dépit d'une météo peu clémente dans de nombreux départements, des animations ont pu se dérouler dans près de 10 000 communes. Parrainée par le rappeur Soprano, la 35e édition du Téléthon a mis en lumière les bénévoles, les chercheurs et les familles mobilisés pour ce marathon caritatif.

"Dans le contexte particulièrement incertain que nous vivons, il est réconfortant de constater, une fois de plus, que la solidarité et la générosité sont des valeurs sûres et largement partagées, a réagi Laurence Tiennot-Herment, la présidente de l'AMF-Téléthon. Ce Téléthon 2021 a permis de retrouver la convivialité des animations et le plaisir d’être ensemble. C’est cette force du collectif qui permet aux malades et aux chercheurs de soulever des montagnes et de remporter des premières victoires contre la maladie ! Et c’est celle qui va nous permettre de les multiplier !"