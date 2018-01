Vitesse maximale autorisée : la France la rabaisse, le Danemark la rehausse

Les Danois n'avaient pas l'habitude de voir ce panneau sur les routes secondaires. 90 km/h, quand le code de la route prévoit 80 km/h. La vitesse a été relevée sur une quinzaine de tronçons du pays depuis cinq ans au Danemark, et le nombre d'accidents y a diminué, comme sur l'ensemble du réseau.

Un risque compensé par des ajustements de voirie

Et au final, la vitesse effective n'a que peu augmenté sur ces routes : 87,2 km/h depuis la nouvelle limite, contre 87 km/h en moyenne auparavant. En revanche, le trafic est plus fluide, selon les usagers. Mais les responsables des transports danois se gardent bien de conclure que seule la hausse de vitesse réduit les accidents. Car ils n'ont pas fait que changer le panneau de ces routes. Ils ont multiplié les bandes sonores et anti-somnolence, et disposé des glissières de sécurité sur les côtés des routes. Sur certaines rocades, aussi, la vitesse a été relevée de 90 à 100 km/h l'été dernier, sans conséquence sur le nombre d'accidents pour l'instant.

