VIDEO. Danemark : une bouteille de vodka évaluée à un million d'euros volée dans un bar

Un butin à un million d'euros. La police danoise a indiqué, jeudi 4 janvier, enquêter sur le vol d'une bouteille de vodka dans un bar de Copenhague (Danemark), dans la nuit de lundi à mardi. Elle est "la plus chère du monde", selon son propriétaire, qui soupçonne l'auteur du forfait d'avoir bénéficié de complicités internes. "Quelqu'un a dû recevoir la clé d'une personne qui a déjà travaillé ici", a-t-il avancé.

La bouteille a par ailleurs été retrouvée vide sur un chantier de la capitale danoise, a annoncé la police vendredi. "Je ne sais pas ce qui s'est passé avec la vodka, mais la bouteille était vide", a déclaré le porte-parole de la police de Copenhague, Riad Tooba. Sur des images de surveillance, on voit un homme masqué s'emparer de la bouteille. Aucun suspect n'avait été arrêtée vendredi.

Vue dans "House of Cards"

Mise sur le marché par le fabriquant russe de voitures de luxe Russo-Baltique, le flacon est paré d'or blanc et jaune, et surmonté d'une réplique de l'Aigle impérial russe incrustée de diamants. L'objet volé avait été prêté par un homme d'affaires russe et n'était pas assuré, a précisé le propriétaire du bar. Cette bouteille a été servie aux personnages du président américain et de ses invités dans la troisième saison de la série House of Cards.