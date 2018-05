VIDÉO. Autos, motos, vélos : la guerre est déclarée

Nous sommes de plus en plus nombreux à rouler à vélo en ville, mais aussi à risquer notre vie : 150 accidents mortels par an en moyenne sur les chaussées françaises, un chiffre en hausse de 17% depuis 2010. Pour dire leur ras-le-bol de cette insécurité, de plus en plus de cyclistes filment leurs trajets quotidiens et dénoncent le comportement des automobilistes ou des conducteurs de deux-roues motorisés qui enfreignent les règles. En retour, ceux-ci les accusent d'oublier de respecter le Code de la route. Les usagers de la route seraient-ils devenus irréconciliables ?

Des images de cette guerre des chaussées ouvrent un reportage d'"Envoyé spécial" à voir le 24 mai. Ça commence avec des exemples chocs filmés à Paris ou à Lyon. Par exemple, un scooter qui n'a rien à faire sur la nouvelle piste cyclable des voies sur berges de la capitale est filmé par un cycliste. Le conducteur le menace, mais la vidéo sera postée sur internet.

Sale ambiance sur le bitume

Filmée à Lyon, une voiture pousse carrément et à plusieurs reprises un vélo, manquant de le faire tomber… avant d'accélérer. Il y a aussi un livreur qui en éjecte un de la piste cyclable avant de prendre la fuite. Encore plus fort, un chauffard (c'est lui l'auteur de la vidéo) qui se vante de percuter un homme pédalant trop lentement devant lui. Celui-ci se retrouvera par terre devant ses roues.

La palme de la violence revient à une bagarre hors de contrôle capturée près du Louvre à Paris par la caméra de touristes australiens. Le chauffeur de leur VTC s'en prend à un cycliste et tous deux s'empoignent... jusqu'à l'intervention des passants.

