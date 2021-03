Un simulateur d'accident de car pour sensibiliser les collégiens au port de la ceinture

C’est une expérience pour le moins renversante qu’ont vécu des collégiens de Taninges en Haute-Savoie. Ils ont embarqué à bord d’un car pas comme les autres. Un véhicule à retournement servant à simuler un accident. L’objectif : leur faire prendre conscience de l’importance de s’attacher lors de leurs déplacements quotidiens en bus scolaire. "Ils n’ont absolument pas conscience de l’intérêt et de l’utilité de la ceinture. Pour eux, le car, c’est un véhicule volumineux, ils ne craignent pas de percuter des voitures et ils se sentent en sécurité absolue dans ce véhicule, ce qui n’est pas le cas", souligne Francis Jacob, leur formateur d’un jour.

Réagir vite et bien en cas d'accident

Ce car à retournement est unique en Europe. Il fait le tour des pays pour la formation des chauffeurs et la sensibilisation des usagers, enfants mais aussi adultes. Et s’il permet de se rendre compte concrètement de l’utilité de la ceinture, une fois couché il permet aussi d’apprendre les bons gestes pour réagir vite et bien en cas d’accident. Et notamment comment évacuer le véhicule rapidement et en toute sécurité. Depuis 2015, les cars doivent obligatoirement être équipés de ceintures de sécurité homologuées. Les accidents de car restent toutefois assez rares : seuls trois décès sont à déplorer pour l’année 2020.