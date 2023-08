Sécurité routière : "Une hausse sans précédent" des accidents sur les autoroutes en 2022, selon un rapport

L'Association des sociétés françaises d’autoroutes (Asfa) dénombre une hausse du nombre de morts sur les autoroutes et observe que les principales causes sont toujours l'alcool, la drogue, la fatigue ou encore la vitesse excessive.

L'Association des sociétés françaises d'autoroutes (Asfa) déplore mercredi 2 août dans un rapport "une hausse sans précédent" des accidents sur autoroute en 2022. Au total, 192 personnes sont mortes sur les autoroutes l'an dernier, dont quatre agents des routes. Dans son bilan sécurité, l'Asfa dénombre 188 automobilistes morts en 2022, soit 57 de plus qu'en 2021. En 2022, 167 accidents mortels ont été recensés. C'est 40% de plus qu'en 2021 (119 accidents mortels). Quatre agents ont également perdu la vie en 2022 sur le réseau autoroutier : deux agents des sociétés d’autoroutes, un agent de la gendarmerie nationale et un collaborateur d’une société de dépannage.

Le rapport de l'Asfa pointe un "inquiétant relâchement des comportements", notamment depuis la fin des restrictions sanitaires. Les statistiques observées sur autoroutes montrent une dégradation inquiétante du niveau de sécurité.

La somnolence, deuxième cause de mortalité

Le facteur "alcool, drogues et médicaments" reste la première cause d’accidents mortels entre 2018 et 2022, selon l'Asfa. Ce cocktail est pointé comme responsable dans 23% des cas. Les conducteurs de moins de 35 ans y sont surreprésentés : un conducteur sur deux à l’origine de ces accidents a moins de 35 ans. Le bilan note aussi qu'un conducteur alcoolisé sur deux présente une alcoolémie supérieure ou égale à 1,2 gramme par litre de sang, la limite légale étant fixée à 0,5.

La deuxième cause de mortalité est la somnolence et la fatigue. Ce facteur est responsable de 18% des accidents mortels. Le risque est particulièrement élevé entre 0h et 9h du matin. Un accident mortel sur deux se produit sur ce créneau. Entre 5h et 8h, ce sont 23% des accidents qui s'y concentrent.

La vitesse excessive responsable de 16% des accidents

La présence des piétons est aussi pointée du doigt par le rapport. 17% des accidents mortels entre 2018 et 2022 impliquent des piétons. Il s'agit de personnes sortant d’un véhicule en panne ou accidenté, dans 65% des cas, mais également de piétons provenant de l’extérieur et traversant les voies (22%).

Selon l'Afsa, la vitesse excessive est, elle, responsable de 16% des accidents mortels au cours des cinq dernières années, des accidents qui se produisent principalement la nuit. Là aussi, les conducteurs de moins de 35 ans sont ciblés. Ils sont à l’origine d’un accident mortel sur deux en raison d'une vitesse excessive.

Le bilan sécurité souligne encore l'inattention des conducteurs qui intervient dans 16% des accidents mortels entre 2018 et 2022. Une inattention provoquée par "des distracteurs au volant", explique l'Asfa, smartphones, tablettes ou GPS.

Une baisse de moitié en 20 ans

Le rapport note encore que quatre accidents "ont endeuillé les équipes des sociétés d’autoroutes" et l’ensemble du secteur autoroutier. En 2022, les équipes en intervention ont été victimes de 169 accidents au cours desquels 16 salariés ont été blessés, dont 12 heurtés par un véhicule en circulation.

En parallèle de ce bilan, l'Asfa note toutefois que le nombre de tués est toujours deux fois moins important qu’il y a vingt ans. Le réseau autoroutier reste cinq fois plus sûr que le réseau routier national, ajoute l'association, qui salue "l’action des sociétés d’autoroutes qui assurent en permanence d’excellentes conditions de circulation et mettent en avant les bons comportements auprès des conducteurs".