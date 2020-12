Sécurité routière : le nombre de morts en France métropolitaine a baissé de plus d'un tiers entre novembre 2019 et novembre 2020

C'est l'une des conséquences heureuses du confinement. Avec 170 décès, le nombre de personnes tuées sur les routes de France métropolitaine a baissé de plus d'un tiers (33,9%) en novembre 2020, par rapport à celui de novembre 2019, selon les chiffres de la sécurité routière publiés mercredi.

"Les déplacements du mois de novembre 2020 ont été fortement impactés par les conséquences de la crise sanitaire Covid-19, avec la mise en place d'un deuxième confinement", souligne la Sécurité routière.

Le nombre de blessés en baisse

Dans le détail, la mortalité des automobilistes et des piétons a nettement baissé, mais celle des cyclistes et conducteurs de deux-roues motorisés est restée stable. Parmi les 170 personnes tuées sur les routes au mois de novembre 2020, on compte 84 automobilistes, 26 piétons, 37 usagers de deux roues motorisés et 15 cyclistes.

Le nombre de blessés besse a aussi drastiquement baissé, passant de 5 743 en novembre 2020, à 3 331 en novembre 2019, se réjouit l'Observatoire national interministériel de la sécurité routière.