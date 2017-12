Sécurité routière : le gouvernement envisagerait de réduire la vitesse sur les routes départementales à 80 km/h

Allons-nous devoir lever le pied sur les routes départementales ? Selon Le Point, le gouvernement envisagerait d'abaisser à 80 km/h (au lieu de 90) la vitesse sur les routes qui ne présentent pas de séparation centrale (rail ou muret) entre les deux voies. C'est le cas de la majorité du réseau du pays. Cette mesure se justifierait "par la baisse induite de la gravité des accidents et de la pollution, et un trafic estimé plus fluide", écrit l'hebdomadaire. Pour l'heure, rien n'est encore tranché mais la décision pourrait être annoncée en janvier.

Une pétition en ligne

En attendant, cette annonce ne fait pas l'unanimité. L'association 40 millions d'automobilistes n'est pas convaincue.

Selon elle, "de lourds travaux de rénovation de la chaussée et l'installation de glissières de sécurité" ont eu lieu sur les trois tronçons tests pour obtenir des résultats probants. Elle a lancé une pétition en ligne pour s'opposer à cette possible baisse de la limitation de vitesse. Pour l'association, décision aurait pour principale conséquence "une augmentation sans commune mesure du nombre de verbalisations pour excès de vitesse".