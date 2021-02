Neige et verglas : "Le trajet le plus sûr, c'est celui qu'on va éviter de faire" rappelle la Prévention routière

"Le trajet le plus sûr, c'est celui qu'on va éviter de faire", a déclaré mercredi 10 février sur franceinfo Anne Lavaud, déléguée générale de l'association Prévention Routière, alors que 13 départements sont toujours placés en alerte orange pour grand froid et neige-verglas. "Aujourd'hui, nous faisons du télétravail pour d'autres raisons, mais la neige et le verglas sont aussi des bonnes raisons pour essayer de travailler à la maison."

"Il faut anticiper, grâce aux alertes, afin de savoir si oui ou non, on va faire un déplacement. Si on fait un déplacement, il y a évidemment des précautions à prendre. Il faut notamment éviter les zones humides comme les ponts, y compris quand on est piéton. Ce sont là des foyers d'humidité qui peuvent être propices au verglas", a expliqué Anne Lavaud.

"Il faut allonger les distances de sécurité parce que, bien évidemment, on va avoir un peu plus de difficulté à rouler. Il faut aussi absolument désactiver les régulateurs de vitesse." Elle poursuit et explique que "c'est vraiment très important, qu'il y ait de la neige ou qu'il y ait du verglas. Ce sont des vraies aides à la conduite en temps normal, mais il vaut mieux désactiver les régulateurs de vitesse, car il faut être particulièrement vigilant et adapter sa vitesse", a terminé la déléguée générale de l'association Prévention Routière.