DIRECT. Météo : pas de ramassage scolaire dans plusieurs départements d'Ile-de-France

Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes ensemble jusqu'à midi pour démarrer une nouvelle journée d'actualités. Et pour qu'elle débute de la meilleure des manières, je vous propose un peu de musique avec Stop ! In the Name of Love et Baby Love, titre du groupe les Supremes. La chanteuse Mary Wilson, pilier de ce groupe mythique du label Motown, vient de nous quitter à l'âge de 76 ans.