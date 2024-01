La création d'un délit d'"homicide routier" adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture

L'Assemblée nationale a voté en première lecture une proposition de loi pour créer une nouvelle infraction d'"homicide routier", mercredi 31 janvier. Cette nouvelle qualification, réclamée par les associations de victimes, permettrait de préciser celle d'homicide involontaire, notamment quand le conducteur a consommé de l'alcool ou des stupéfiants.

Ce nouveau délit a une valeur surtout symbolique, car il ne change pas le quantum des peines encourues. Mais les parlementaires ont ajouté dans la loi de nouvelles circonstances aggravantes : non-assistance à personne en danger, utilisation par le conducteur d'écouteurs ou de téléphone à la main, consommation volontaire de façon détournée ou manifestement excessive de substances psychoactives, refus d'obtempérer et participation à un rodéo urbain.

Lorsqu'il n'existe qu'une seule circonstance aggravante, l'homicide routier serait passible de sept ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende. Mais lorsque plus d'une circonstance sont réunies, l'infraction serait passible de dix ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende.

Un acte à la fois "involontaire" et "volontaire"

Cette proposition de loi "n'est pas que symbolique, cela montre le caractère délibéré de la prise de volant et de la conduite dangereuse" et peut avoir "un effet sur la peine" que le juge prononcera, estime la députée Renaissance Anne Brugnera, corapporteure du texte avec le LR Eric Pauget. Cet "homicide routier" est "un acte mixte", à la fois "involontaire car la finalité n'est pas de tuer" et "volontaire" pour "la prise d'alcool" par exemple, a déclaré le ministre de la Justice Eric Dupond-Moretti. "Nous créons une juste qualification pour une situation qui était mal appréhendée", a justifié le garde des Sceaux.

La création de cette qualificaiton est notamment demandé par l'association du chef triplement étoilé Yannick Alléno, dont le fils a été tué par un chauffard en 2022 à Paris. Sa création avait été soutenue par le gouvernement notamment après le dramatique accident provoqué par l'humoriste Pierre Palmade le 10 février 2023, sous l'emprise de la drogue. La proposition de loi transpartisane, adoptée à l'unanimité mais avec des abstentions à gauche, doit désormais prendre la direction du Sénat.