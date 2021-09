Dans le Var, une campagne choc pour sensibiliser les collégiens au port de la ceinture

C'est un chiffre qui parle. Selon les organisateurs d'une campagne de sensibilisation à la sécurité routière dans le Var, seuls 5% des passagers bouclent leur ceinture dans les transports en commun. Un angle mort qui laisse les collégiens en première ligne face au risque d'accident : ce sont eux qui prennent le bus au quotidien.

À Brignoles, c'est un simulateur grandeur nature qui attend les adolescents. Attachés à leur siège dans un bus de démonstration, ils sont soudainement surpris par le véhicule qui part à la renverse. Un exercice qui permet de leur montrer la grande utilité de la ceinture en cas d'accident.

"Ils ne savent plus à quoi sert une ceinture. Le rôle premier d'une ceinture est de fixer la personne dans son siège pour éviter qu'elle soit éjectée à l'intérieur ou à l'extérieur. Ils n'ont pas du tout conscience de ça. On corrige donc ce manque de connaissance par des actions", commente Francis Jacob, l'un des formateurs. Une collégienne témoigne de l'expérience. "On était pas prêts. Cela m'a fait peur. Et je me suis dit qu'il fallait toujours attacher ma ceinture sinon ça peut-être dangereux".

Autre aspect abordé par la campagne de sensibilisation, l'évacuation rapide du bus lors d'un sinistre pour éviter un risque de sur-accident. "Quand on a un bus comme le mien, il fait 61 places. Il faut vraiment aller vite. Ce sont les 10 premières minutes les plus importantes. Un bus en moyenne, il s'embrase totalement en 10 minutes", souffle, Grégory Ternard, un chauffeur d'autocar. De quoi donner à réfléchir aux élèves qui grimpent dans un bus scolaire.