Accident sur l'A7 dans la Drôme : "Le bilan aurait pu être beaucoup plus lourd" selon le préfet

La collision entre un minibus, arrêté sur l'autoroute après une crevaison, et un poids lourd a fait un mort et trois blessés. L'A7 est coupée dans les deux sens.

Le préfet de la Drôme, Hugues Moutouh, a détaillé dimanche sur franceinfo les circonstances du grave accident de la route qui a fait un mort et trois blessés, dont un grave, sur l'autoroute A7, au niveau de la commune de Loriol (Drôme). "Le bilan aurait pu être beaucoup plus lourd et beaucoup plus grave, mais heureusement au petit matin un dimanche, il n'y avait pas énormément de monde sur l'A7", a précisé Hugues Moutouh.

Les circonstances de l'accident sont désormais établies : un minibus transportant des travailleurs saisonniers venant d'Espagne "a crevé, et a ensuite été percuté par un poids lourd transportant des fruits et légumes, un camion portugais", a précisé le préfet de la Drôme. Après la collision, le poids lourd a traversé le terre-plein central de l'autoroute et s'est renversé. Une partie du camion se trouve toujours dans le sens nord-sud de l'autoroute, qui a été fermée dans les deux sens.

Le plan "Palomar" déclenché

C'est l'un des travailleurs saisonniers qui a été tué, un autre est gravement blessé. Les deux blessés plus légers sont la sœur du travailleur saisonnier tué, qui se trouvait également dans le minibus, et le chauffeur du poids lourd.

Une cinquantaine de secouristes, gendarmes, pompiers et patrouilleurs sont toujours sur place, dimanche, en fin de matinée. "Il y a une opération de levage de la remorque : il faut la découper, la vider, la soulever. La personne décédée est toujours dessous. Donc il y a un gros travail à faire encore", a expliqué le préfet de la Drôme, estimant la réouverture partielle d'une partie de l'autoroute à 13h (en direction du sud).

Le plan Palomar a été déclenché par les autorités, afin d'activer des itinéraires de délestage, et les autorités font tout leur possible pour rouvrir au plus vite l'autoroute A7, à quelques heures d'un pic de fréquentation attendu.