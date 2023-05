"On ne voulait pas les tuer, mais on ne pouvait pas les garder" : 79 ans après, un résistant raconte l'exécution de 47 soldats allemands en juin 1944 en Corrèze

"Il faisait une chaleur... Et ça sentait le sang", se rappelle Edmond Réveil. 79 ans après les faits, cet ancien résistant raconte l'exécution de 47 soldats allemands en juin 1944, dans une forêt de Meymac, en Corrèze.

79 ans après, un résistant fait des révélations sur l'exécution de 47 soldats allemands le 12 juin 1944. Âgé, aujourd'hui, de 98 ans, Edmond Réveil, ancien membre des FTP (francs-tireurs partisans) pendant la Seconde Guerre mondiale, dévoile dans quelles conditions ces soldats de la Wehrmacht et une femme française de la Gestapo ont été abattus par la résistance dans une forêt de Meymac (Corrèze).

L'actuel maire de la commune a enregistré le témoignage du résistant il y a trois ans, et permet aujourd'hui sa diffusion, maintenant que la préfecture de Corrèze a validé une campagne d'exhumation des 48 corps qui aura lieu dans les prochains mois. "Nous, on ne voulait pas les tuer", raconte Edmond Réveil dans le témoignage qu'il a livré à Philippe Brugère, le maire de Meymac. "Mais on ne pouvait pas les garder, il fallait trouver une solution". Il justifie aussi que "deuxièmement, à Caen, les Allemands avaient fusillé tous les prisonniers politiques. Et alors l'ordre avait été donné de fusiller tous les Allemands qui se trouvaient en France".

Lorsque la décision a été prise d'exécuter ces 47 soldats allemands et la femme française, les résistants se sont rendus en forêt. "Il faisait une chaleur... Et ça sentait le sang", se souvient le résistant âgé de 19 ans au moment des faits. Parmi ses camarades, "il n'y en avait qu'un qui parlait allemand, c'était notre capitaine".

"Il les a pris tous un par un, il leur a parlé avant de les fusiller. Et il a pleuré comme un gamin, quand il a fallu les fusiller. Parce que ce n’est pas marrant de fusiller quelqu'un" Edmond Réveil à franceinfo

Il se souvient aussi qu'"il y en a parmi les gars qui n'ont pas voulu... Parce que [les soldats] étaient tués individuellement. La femme française, personne ne voulait la tuer. Ils ont tiré au sort. Ils ont creusé eux-mêmes leur trou. C'est pas les gars qui ont creusé", précise-t-il.

Pour Philippe Brugère, le maire de Meymac, qui a recueilli ce témoignage, "c'est forcément une onde de choc historique". D'ailleurs, poursuit-il, "c'est pour ça que pendant toutes ces années il y a eu une chape de plomb qui a été mise sur cette exécution". À ce titre, Philippe Brugère précise que les résistants "avaient reçu l'ordre à l'époque de ne pas en parler".

Des faits connus des historiens

Ainsi, si Edmond Réveil prend la parole, c'est parce qu'aujourd'hui, il se sent un peu libéré, puisqu'il n'y a plus de témoin en vie de ces événements, donc il "s'autorise à en parler", assure le maire. Un besoin aussi de "soulager sa conscience", mais aussi "de faire connaître l'existence de ces soldats enterrés ici de manière à ce qu'ils soient ou restitués à leurs familles ou au moins que le souvenir en soit fait état auprès de ces familles allemandes", indique Philippe Brugère.

Du côté des historiens, il s'agit de faits connus, mais la nouveauté avec le témoignage d'Edmond Réveil, "c'est qu'on ne savait pas exactement où ni combien" de soldats allemands avaient été exécutés, assure mercredi 17 mai sur franceinfo Fabrice Grenard, historien, directeur historique à la Fondation de la Résistance. Des questions auxquelles répond le résistant, 79 ans après les faits. Pour cet historien, "le contexte est très important parce que cette exécution intervient le 12 juin 1944".

"Nous sommes quelques jours après les événements de Tulle. À l'annonce du débarquement allié le 6 juin, les maquis FTP de Corrèze d'obédience communiste, ont attaqué Tulle pour libérer la ville". Fabrice Grenard, historien à franceinfo

L'historien rappelle qu'après deux jours de combats, le 8 juin, "les maquisards tiennent la ville et donc font des prisonniers allemands. Mais le soir-même une division SS reprend la ville et va s'exercer à de terribles représailles en raflant l'ensemble des hommes et en pendant 99 d'entre eux aux balcons et aux réverbères de la ville. Ils ont aussi déporté 145 autres personnes". Ce contexte "très lourd" permet "d'expliquer en partie cette exécution de soldats allemands prisonniers". Pour Fabrice Grenard, "dans le contexte de juin 1944, c'est terrible, mais malheureusement, les maquisards n'avaient pas d'autres choix (...), c'était soit l'exécution, soit les relâcher" parce que les résistants n'avaient pas de quoi "ni les nourrir ni les interner quelque part", rappelle l'historien.