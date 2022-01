Salon de l’agriculture 2022 : aura-t-il lieu ?

Jean-Pierre, éleveur dans le Limousin et habitué du salon, prépare depuis quelques mois ces bêtes. Pourtant, il reste dans l’incertitude quant à la tenue de l’événement. "On dépense de l’argent pour le préparer (animal) donc une annulation se serait un coup de bêche dans l’eau", déplore-t-il. Habituellement, chaque année, 600 000 visiteurs se pressent dans les allées, mangent et font la fête. Mais en pleine 5ème vague de covid, le salon aura vraiment-il lieu ? Les mesures sanitaires peuvent encore évoluer.

Un salon pas comme les autres

"Ce serait dramatique si on ne pouvait pas le faire cette année. Pour autant, est-ce que ce sera un salon comme les autres ? Assurément, non (…). En tout cas, on fera ce qu’il faut", assure Arnaud Lemoine, responsable du CENECA. L’enjeu est aussi économique pour certains participants au salon de l’agriculture, notamment grâce aux concours et aux récompenses.